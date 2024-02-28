Beşiktaş evinde turladı, rakibi belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki üçüncü çeyrek final maçında Beşiktaş, Konyaspor'u ağırladı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Salih Uçan, 58. dakikada Cenk Tosun kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş; MKE Ankaragücü ve Trabzonspor'un ardından yarı finale yükselen üçüncü takım oldu.

İlk eşleşme belli oldu

Dün akşam oynanan MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçını kazanan başkent ekibi ile Beşiktaş yarı finalin ilk eşleşmesi oldu.

Trabzonspor ise yarın akşam oynanacak Galatasaray-Fatih Karagümrük maçının galibiyle yarı finalde karşılacak.

İki eşleşmenin galibi finalde karşı karşıya gelecek. Final mücadelesini kazanan takım, 2023-2024 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak kupayı müzesine götürecek.