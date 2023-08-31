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Beşiktaş evinde kazanarak turladı! 1-0

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş ile Dinamo Kiev karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Beşiktaş, mücadeleyi 1-0 galip tamamladı. 

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş ile Dinamo Kiev karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Beşiktaş, mücadeleyi 1-0 galip tamamladı. 

Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golü dakikalar 52'yi gösterirken Vincent Aboubakar kaydetti. 

İlk maçı da 3-2 kazanan Beşiktaş, toplamda 4-2'lik skorla tur atlayan taraf oldu ve UEFA Konferans Ligi gruplarına katılmaya hak kazandı. 

Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde mücadele edeceği grup, yarın yapılacak olan kura çekimiyle belli olacak.

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