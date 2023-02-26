Beşiktaş evinde Antalyaspor'u ağırlıyor!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında Antalyaspor'u konuk ediyor.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranından naklen yayınlanacak.

İkinci kez ertelenmişti

İlk olarak Taksim'deki terör saldırısı nedeniyle 14 Şubat'a ertelenen müsabaka, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir kez daha ertelenmişti.

Ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 39 puan toplayan Beşiktaş, 4. basamakta yer alıyor.

Antalyaspor ise 7 galibiyet, 3 beraberlik, 11 yenilgi ve 24 puanla 13. sırada bulunuyor.

Ghezzal ilk 11'e dönebilir

Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan ve son dönemde süre almaya başlayan Rachid Ghezzal'ın Antalyaspor maçında ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Ligde son oynanan Demir Grup Sivasspor mücadelesinin son dakikasında oyuna giren Ghezzal, verilen arada Ümraniyespor ve Eyüpspor'la oynanan hazırlık maçlarında görev yapmıştı.

3 isim sınırında

Beşiktaş'ta Welinton Souza, Gedson Fernandes ve Cenk Tosun, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Bu üç oyuncu, bugünkü mücadelede sarı kart görmeleri halinde 24. haftadaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında oynayamayacak.