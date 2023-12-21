Beşiktaş evinde Alanyaspor'a kaybetti! 3-1
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor karşılaştı. Son dakikalarına 1-1 beraberlikle girilen karşılaşma Alanyaspor'un 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Beşiktaş evinde Alanyaspor'u konuk etti.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşma konuk ekibin 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
Beşiktaş'ın maçtaki tek golü 9. dakikada Omar Colley'den gelirken, Alanyaspor'un gollerini ise 38. dakikada Yusuf Özdemir, 87. dakikada Nicolas Janvier ve 90. dakikada Carlos Eduardo kaydetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş 26 puanda kalırken, Alanyaspor ise puanını 17'ye yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Hatayspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise evinde Samsunspor'u ağırlayacak.
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