Beşiktaş, eski Cimbomluyu transfer ediyor!

Siyah-beyazlı ekip, Halil Dervişoğlu'nu ekonomik şartların uygunluğu halinde transfer edecek.

Brentford'un talep ettiği 2.5 milyon Euro civarı bonservis bedelini gerçekçi bulmayan Beşiktaş, cüzi bir bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay teklifinde bulundu.

Kartal, prensipte anlaştığı 23 yaşındaki santrfor için şu ana dek 500 bin Euro'nun bonservis bedelinin üzerine çıkmadı.