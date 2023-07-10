Beşiktaş, dünyaca ünlü dev şirket ile anlaştı!

Beşiktaş, stat sponsorluğu için Arap Emirlikleri Havayolu şirketi Emirates ile 3 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

Siyah-beyazlılar, 3 senede toplam 27 milyon 750 bin euro (795 milyon TL) kasasına koyacak. Beşiktaş forma göğüs sponsorluğu için de Emirates ile anlaştı. Kartal, 3 sene Avrupa arenasında mücadele ettiği dönem karşılığında toplam 5 milyon euro (143 milyon TL) alacak.