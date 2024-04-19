Beşiktaş derbi öncesi hata yapmadı!
Trendyol Süper Lig'in 33. hafta açılış karşılaşmasında Beşiktaş sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Beşiktaş ile MKE Ankaragücü, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Başkent ekibini attığı 2 golle mağlup etmeyi başaran Beşiktaş, Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 1'e düşürdü.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Ernest Muçi, 67. dakikada ise Jackson Muleka kaydetti.
Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala Beşiktaş puanını 51'e yükseltirken, MKE Ankaragücü 37 puanda kaldı.
Beşiktaş önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. MKE Ankaragücü ise Çaykur Rizespor deplasmanında puan arayacak.
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