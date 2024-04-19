AjansHaber.com.tr Spor Beşiktaş derbi öncesi hata yapmadı!

Beşiktaş derbi öncesi hata yapmadı!

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta açılış karşılaşmasında Beşiktaş sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Beşiktaş ile MKE Ankaragücü, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Başkent ekibini attığı 2 golle mağlup etmeyi başaran Beşiktaş, Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 1'e düşürdü.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Ernest Muçi, 67. dakikada ise Jackson Muleka kaydetti.

Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala Beşiktaş puanını 51'e yükseltirken, MKE Ankaragücü 37 puanda kaldı.

Beşiktaş önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. MKE Ankaragücü ise Çaykur Rizespor deplasmanında puan arayacak.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
PFDK kararları açıklandı!
Fenerbahçe-Olympiakos maçı hangi kanalda?
Galatasaray, 5 futbolcusu ile sözleşme uzattı
Haftanın hakemleri belli oldu!
Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti!
Montella: Tüm Türkiye'yi gururlandırmak istiyorum
Real Madrid penaltılarda turladı!