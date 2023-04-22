Beşiktaş deplasmanda galip geldi!

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Ümraniyespor'a konuk oldu.

Siyah-beyazlılar Nathan Redmond'ın 25. dakikada kaydettiği golle öne geçerken devreye bu skorla girildi. İkinci yarının büyük bir bölümü 1-0'lık skorla geçilirken Beşiktaş, 71. dakikada Vincent Aboubakar'ın golüyle iki farklı üstünlüğü yakaladı.

Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlılar, sahadan galibiyetle ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 62'ye yükseltti. Ümraniyespor ise 23 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, derbide Galatasaray'ı ağırlayacak. Ümraniyespor ise Alanyaspor'a konuk olacak.