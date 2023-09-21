Beşiktaş, Club Brugge deplasmanında!

Siyah-beyazlı futbol takımı, D Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile karşılaşacak. Jan Breydel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov'un yöneteceği müsabaka, EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan Beşiktaş, sırasıyla Arnavutluk'un Tirana, Azerbaycan'ın Neftçi ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımlarını eleyerek gruplarda oynama hakkı aldı.

Siyah-beyazlılar, D Grubu'nda Club Brugge'ün yanı sıra İsviçre ekibi Lugano ve Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile mücadele edecek.

Son maçında Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-0 yenilen Beşiktaş, Club Brugge'ü mağlup ederek grup aşamasına galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Muhtemel 11'ler

CLUB BRUGGE: Mignolet, Mechele, De Cuyper, Spileers, Sabbe, Vetlesen, Onyedika, Vanaken, Skov Olsen, Zinckernagel, Thiago

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Necip, Bailly, Masuaku, Amir, Gedson, Chamberlain, Rashica, Cenk, Aboubakar