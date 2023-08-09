Beşiktaş, Chelsea'nin yıldızını istiyor!

İngiliz basını Ziyech'in, Chelsea'de kadro dışı bırakıldığını iddia ederken, oyuncunun önündeki opsiyonlardan birinin de Al-Nassr olduğu ifade edildi.

Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş yönetiminin, Ziyech için İngiliz ekibinden resmi randevu talep ettiği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Chelsea ile tüm kulvarlarda 24 maça çıkabilen Hakim Ziyech gol katkısı verememiş ve 3 asistle oynamıştı.

İngiliz ekibi, tecrübeli futbolcuyu 2020 yılında Ajax'tan 40 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.