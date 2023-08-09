Beşiktaş, Chelsea'nin yıldızını istiyor!
Beşiktaş, Chelsea'de forma giyen Faslı yıldız için İngiliz devinden resmi randevu talep etti.
İngiliz basını Ziyech'in, Chelsea'de kadro dışı bırakıldığını iddia ederken, oyuncunun önündeki opsiyonlardan birinin de Al-Nassr olduğu ifade edildi.
Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş yönetiminin, Ziyech için İngiliz ekibinden resmi randevu talep ettiği belirtildi.
Geçtiğimiz sezon Chelsea ile tüm kulvarlarda 24 maça çıkabilen Hakim Ziyech gol katkısı verememiş ve 3 asistle oynamıştı.
İngiliz ekibi, tecrübeli futbolcuyu 2020 yılında Ajax'tan 40 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.
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