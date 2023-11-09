Beşiktaş Bodo'ya evinde de boyun eğdi!

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4. maçında temsilcimiz Beşiktaş sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazanmayı başardı.

Bodo/Glimt'e galibiyeti getiren golleri 38 ve 49. dakikalarda Moumbagna attı. Beşiktaş'ın tek golünü ise 64. dakikada Tayfur Bingöl kaydetti.

Bu sonucun ardından Bodo/Glimt puanını 7'ye yükseltirken Beşiktaş 1 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maçında 30 Kasım'da Beşiktaş sahasında Club Brugge'u konuk edecek. Bodo/Glimt ise sahasında Lugano'yu ağırlayacak.