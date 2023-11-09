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Beşiktaş Bodo'ya evinde de boyun eğdi!

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4. maçında temsilcimiz Beşiktaş sahasında Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4. maçında temsilcimiz Beşiktaş sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazanmayı başardı.

Bodo/Glimt'e galibiyeti getiren golleri 38 ve 49. dakikalarda Moumbagna attı. Beşiktaş'ın tek golünü ise 64. dakikada Tayfur Bingöl kaydetti.  

Bu sonucun ardından Bodo/Glimt puanını 7'ye yükseltirken Beşiktaş 1 puanda kaldı. 

Grubun bir sonraki maçında 30 Kasım'da Beşiktaş sahasında Club Brugge'u konuk edecek. Bodo/Glimt ise sahasında Lugano'yu ağırlayacak.

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