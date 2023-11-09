Beşiktaş Bodo'ya evinde de boyun eğdi!
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4. maçında temsilcimiz Beşiktaş sahasında Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4. maçında temsilcimiz Beşiktaş sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazanmayı başardı.
Bodo/Glimt'e galibiyeti getiren golleri 38 ve 49. dakikalarda Moumbagna attı. Beşiktaş'ın tek golünü ise 64. dakikada Tayfur Bingöl kaydetti.
Bu sonucun ardından Bodo/Glimt puanını 7'ye yükseltirken Beşiktaş 1 puanda kaldı.
Grubun bir sonraki maçında 30 Kasım'da Beşiktaş sahasında Club Brugge'u konuk edecek. Bodo/Glimt ise sahasında Lugano'yu ağırlayacak.
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