Beşiktaş Belediyesinde "rüşvet" soruşturması: Eski Belediye Başkanı tutuklandı!

Beşiktaş Belediyesine yönelik "rüşvet ve irtikap" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında hakimliğe sevk edilen 15 şüpheliden, aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 3'ü tutuklandı.

Beşiktaş Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak "rüşvet ve irtikap" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, eski Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi, Danışman Çetin Kırışgil, Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda, mimar Mehmet Uğur Şahin, mühendis Bediz Güvenkaya ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni Mürvet Günay'ın sorguları tamamlandı.

Hakimlik, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil'in "rüşvet" ve "irtikap" suçlarından tutuklanmalarına, tutuklanması talep edilen diğer 4 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verdi.

8 şüpheli serbest bırakıldı

Haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edilen 8 şüpheli de sorgularının ardından serbest bırakıldı.