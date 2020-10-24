Beşiktaş Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sonra Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da corona virüse yakalandı.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Akpolat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Değerli komşularım, aldığımız tüm önlemlere rağmen virüsle ben de tanıştım. Son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, ailemle birlikte karantinadayız. En kısa zamanda bunu aşıp yolumuza devam edeceğiz.
Değerli komşularım,— Rıza Akpolat (@RizaAkpolat) October 24, 2020
Aldığımız tüm önlemlere rağmen virüsle ben de tanıştım. Son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, ailemle birlikte karantinadayız. En kısa zamanda bunu aşıp yolumuza devam edeceğiz.
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