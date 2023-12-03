Beşiktaş başkentte hata yapmak istemiyor!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından oynadığı 2 lig maçından da galibiyetle ayrılan Beşiktaş, 8 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlik sonunda topladığı 25 puanla 3. sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ta çok sakat var

Siyah-beyazlı takımda birçok oyuncu, Ankara'daki karşılaşmada görev yapamayacak.

Club Brugge maçında sakatlanarak oyundan çıkan Tayfur Bingöl'ün durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, tedavileri devam eden Arthur Masuaku ile Valentin Rosier, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Jean Onana ve Eric Bailly de MKE Ankaragücü mücadelesinde forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler

MKE Ankaragücü: Bahadır, Alper, Mujakic, Radakovic, Atakan, Moreira, Efkan, Ali Kaan, Morutan, Sowe, Renaldo.

Beşiktaş: Mert, Onur, Amartey, Colley, Zaynutdinov, Salih, Chamberlain, Gedson, Muleka, Cenk, Aboubakar.