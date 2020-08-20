Beşiktaş Başkanı Çebi, Koita transferiyle ilgili konuştu

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı kulübün gündeminde yer alan Kasımpaşalı Bengali Fode Koita ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa kulübünün sahibi Turgay Ciner iyi ilişkiler içersinde olduklarını dile getiren Başkan Çebi, Beşiktaş'la adı anılan Koita ile ilgili "Transfer konusunu çok fazla konuşmaya gerek yok. Her türlü fikir-görüşme yürütülebilir. Sonuç itibariyle Koita adı geçiyor. Turgay Ciner bizim kulüp için önemli biridir. Kasımpaşa kulübünün sahibidir. Teknik heyetimizle görüşeceğiz. Böyle bir talep olursa gerekeni yaparız. Bir Beşiktaşlı'nın sıkıntıya girmesini istemediğim gibi Turgay Ciner'in de sıkıntıya girmesini istemem" açıklamasını yaptı.