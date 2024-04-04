Beşiktaş, Başakşehir'e konuk oluyor!
Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Süper Lig'de oynadığı 30 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 46 puanla 4. sırada yer alıyor.
Ligde çıktığı son 3 karşılaşmadan mağlup ayrılan siyah-beyazlılar, RAMS Başakşehir karşısında galibiyet özlemine son vermeye çalışacak.
Muhtemel 11'ler
Başakşehir: Muhammed, Dubois, Hamza, Opoku, Lima, Aleksic, Onur, Berkay, Figueiredo, Davidson, Piatek.
Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Rashica, Semih.
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