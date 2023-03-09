Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi hizmet veremeyecek!

Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"9 Mart tarihinde, İstanbul Valiliği tarafından alınan emniyet tedbirleri kapsamında Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi 11.00-15.00 saatleri arasında kapalı olacaktır. Belirlenen saatler arasındaki seferlerimiz Tarihi Beşiktaş İskelesi'nden yapılacaktır."

Beşiktaş bağlantılı tüm seferlerin belirtilen saatler arasında Tarihi Beşiktaş İskelesi'nden yapılacağı için gecikmeler yaşanabileceği belirtilen duyuruda, "Anlayışınız için teşekkürler." ifadesi kullanıldı.