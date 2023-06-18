Beşiktaş, Atletico Madrid'in yıldızı için masada!
Beşiktaş, Atletico Madrid forması giyen 30 yaşındaki ön libero için Madrid'de pazarlık masasına oturacak.
Atletico Madrid'de forma şansı bulamayan Geoffrey Kondogbia'yı kadrosuna katmakta kararlı olan Beşiktaş, transferi bitirmek için düğmeye bastı.
İspanya basınında da geniş yankı bulan habere göre; sportif direktör Ceyhun Kazancı yarın Madrid'e giderek pazarlık masasına oturacak ve ardından İstanbul'a dönecek.
İspanyol kulübünün 5 milyon Euro bonservis istediği Orta Afrikalı ön libero için 2.5 milyon Euro teklif eden siyah-beyazlıları, oyuncunun 4 milyon Euro'luk yıllık ücreti de düşündürüyor. Bu arada Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın da 30 yaşındaki orta saha ile ilgilendiği ifade edildi.
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