Beşiktaş, Atletico Madrid'in yıldızı için masada!

Atletico Madrid'de forma şansı bulamayan Geoffrey Kondogbia'yı kadrosuna katmakta kararlı olan Beşiktaş, transferi bitirmek için düğmeye bastı.

İspanya basınında da geniş yankı bulan habere göre; sportif direktör Ceyhun Kazancı yarın Madrid'e giderek pazarlık masasına oturacak ve ardından İstanbul'a dönecek.

İspanyol kulübünün 5 milyon Euro bonservis istediği Orta Afrikalı ön libero için 2.5 milyon Euro teklif eden siyah-beyazlıları, oyuncunun 4 milyon Euro'luk yıllık ücreti de düşündürüyor. Bu arada Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın da 30 yaşındaki orta saha ile ilgilendiği ifade edildi.