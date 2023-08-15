Beşiktaş, Arsenal'in yıldızı oyuncusunu bitiriyor!

Beşiktaş, Arsenal'de forma giyen Nicolas Pepe ile her konuda anlaşmaya vardı.

RMC Sport'ta yer alan haberde Beşiktaş, Fildişili futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Yıldız isim ise bu teklifi kabul etti.

Arsenal'in daha önce Pepe'nin sözleşmesini feshetmeye sıcak baktığı ancak gelinen noktada gelir elde etmek için artık Fildişili futbolcuyu bedavaya bırakma niyetinde olmadığı kaydedildi.

Premier Lig ekibinin oyuncu için vereceği kararın, Pepe'nin Beşiktaş'a transferinde belirleyici unsur olacağı ifade edildi. Siyah-beyazlılar, oyuncunun bonservisini eline alması durumunda transferi duyuracak.

Pepe'nin Arsenal ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.