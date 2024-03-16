Beşiktaş, Antalyaspor'u ağırlıyor!
Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş sahasında Bitexen Antalyaspor’u konuk edecek.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş sahasında Anatlayaspor'u konuk ediyor.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Burak Pakkan yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak.
Bu sezon aldığı başarısız sonuçlarla şampiyonluk yarışının gerisinde kalan siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 2 maçta Galatasaray ve Gaziantep FK'ye yenilerek üçüncülük yarışında Trabzonspor'un gerisine düştü.
Ligde 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgi sonucunda 46 puan toplayan Beşiktaş, puan cetvelinin 4. sırasında yer alıyor.
Sergen Yalçın, Dolmabahçe'ye dönüyor
Beşiktaş'a son şampiyonluğunu yaşatan ve şu anda Antalyaspor'da görev yapan teknik direktör Sergen Yalçın, 840 gün sonra yeniden Tüpraş Stadı'na çıkacak.
Beşiktaş'la 2021-2022 sezonunda beklentilerin gerisinde kalan ve kulüple yollarını ayıran Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında Dolmabahçe'deki son lig maçına 27 Kasım 2021'de çıkmıştı.
Sergen Yalçın'ın görev yaptığı son lig maçında Beşiktaş, Giresunspor'a 4-0 yenilmişti.
Muhtemel 11'ler
BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Bahtiyar, Worrall, Colley, Gedson, Amartey, Muci, Rashıca, Cenk (Muleka) Semih
ANTALYASPOR: Leite, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Erdoğan, Kaluzinski, Streek, Saric, Ufuk, Larsson, Buksa.
Yorumlar