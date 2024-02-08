Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oluyor!
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bitexen Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bitexen Antalyaspor'un konuğu olacak.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. A Spor'dan canlı yayınlanacak mücadeleyi, hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Omar Colley, Vincent Aboubakar ve Salih Uçan, Antalya'da görev yapamayacak.
Siyah-beyazlı ekipte uzun süreli sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku da kadroda yer alamayacak.
Muhtemel 11'ler
ANTALYASPOR: Leite, Erdoğan, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Bytyqi, Safuri, Saric, Larsson, Buksa.
BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Necip, Zaynutdinov, Emrecan, Amartey, Gedson, Ghezzal, Rashica, Rebic, Semih.
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