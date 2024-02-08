Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oluyor!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bitexen Antalyaspor'un konuğu olacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. A Spor'dan canlı yayınlanacak mücadeleyi, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Omar Colley, Vincent Aboubakar ve Salih Uçan, Antalya'da görev yapamayacak.

Siyah-beyazlı ekipte uzun süreli sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku da kadroda yer alamayacak.

Muhtemel 11'ler

​ANTALYASPOR: Leite, Erdoğan, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Bytyqi, Safuri, Saric, Larsson, Buksa.

BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Necip, Zaynutdinov, Emrecan, Amartey, Gedson, Ghezzal, Rashica, Rebic, Semih.