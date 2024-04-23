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Beşiktaş, Ankaragücü deplasmanında!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü deplasmanında avantaj arayacak.

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadyumu'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk görev yapacak. Ankaragücü ile Beşiktaş arasındaki müsabaka ATV'den yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK VAR

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Serkan Emrecan Terzi ile tedavi ve adaptasyon süreçleri devam eden Onur Bulut, Semih Kılıçsoy, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Tayfur Bingöl, Ankaragücü maçının kadrosuna alınmadı.

Sakatlıkları geçen Mert Günok, Omar Colley, Salih Uçan ve Arthur Masuaku da kamp kadrosuna dahil edildi.

MUHTEMEL 11'LER

ANKARAGÜCÜ: Ertaç, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan, Tolga, Pedrinho, Morutan, Saponara, Bassogog, Sowe.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Svensson, Necip, Worrall, Umut, Al-Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Rashica, Muleka.

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