Beşiktaş, Adana deplasmanında farklı kazandı!
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 4-1 kazanmayı bildi.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında, Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Oldukça heyecanlı ve bol pozisyonlu geçen karşılaşma Beşiktaş'ın 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Beşiktaş bu skorla lig ikinciliği yolundaki iddiasını sürdürdü.
Maç Skoru:
Adana Demirspor: 1 (19' Belhanda)
Beşiktaş: 3 (45' Aboubakar - 46' Gedson Fernandes - 73' Cenk Tosun - 90+' Aboubakar )
İlk 11'ler
Adana Demirspor: Ertaç, İsmail, Morel, Semih, Rodrigues, Badou Ndiaye, Stambouli, Belhanda, Yusuf, Akintola, Cheriff Ndiaye
Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Redmond, Cenk, Aboubakar
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