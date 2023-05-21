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Beşiktaş, Adana deplasmanında farklı kazandı!

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 4-1 kazanmayı bildi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında, Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Oldukça heyecanlı ve bol pozisyonlu geçen karşılaşma Beşiktaş'ın 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Beşiktaş bu skorla lig ikinciliği yolundaki iddiasını sürdürdü.

Maç Skoru:

Adana Demirspor: 1 (19' Belhanda)

Beşiktaş: 3 (45' Aboubakar - 46' Gedson Fernandes - 73' Cenk Tosun - 90+' Aboubakar )

İlk 11'ler

Adana Demirspor: Ertaç, İsmail, Morel, Semih, Rodrigues, Badou Ndiaye, Stambouli, Belhanda, Yusuf, Akintola, Cheriff Ndiaye

Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Redmond, Cenk, Aboubakar

 

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