Beşiktaş, Adana Demirspor'u ağırlıyor!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports'tan yayınlanacak. Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Abdullah Bora Özkara yapacak. Ömer Faruk Turtay ise mücadelede 4. hakem olarak görev yapacak.

Ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 35 puanla 4. sırada girdi.

Siyah-beyazlı ekip, son maçında Siltaş Yapı Pendikspor'a 4-0 mağlup olarak Süper Lig'de bu sezon en farklı yenilgisini yaşadı.

Fernando Santos yönetiminde ilk kez kaybeden Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında kazanarak ağır yenilgiyi unutturmaya ve taraftarını sevindirmeye çalışacak.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı mücadelede Adana Demirspor'a 4-2 mağlup olmuştu.

Muhtemel 11'ler

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson-Tayyip-Zaynutdinov-Umut, Necip-Demir Ege, Rashica-Gedson-Semih, Cenk

ADANA DEMİRSPOR: Magomedaliev, Yusuf Erdoğan, Semih, Gravillon, Abdurrahim, Stambouli, Michut, Emre Akbaba, Akintola, Nani, Yusuf Barasi.