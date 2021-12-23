Beşiktaş 18. haftayı 3 puanla kapattı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi 2-1 yendi.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi konuk etti.
3. dakikada Oğuzhan'ın hatalı pasında topu alan Soner, meşin yuvarlağı Ndiaye'ye bıraktı. Bu oyuncu ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelerle buluşturdu: 0-1.
31. dakikada Josef'in sağdan ortasında topla buluşan Oğuzhan, meşin yuvarlağı daha müsait durumdaki Larin'e bıraktı. Larin ceza alanı içinde sol çaprazdan plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
35. dakikada Tjanic'in sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. Halil'in kontrol etmeye çalıştığı top daha sonra taca çıktı.
39. dakikada Ndiaye'nin pasında topla buluşan Kerim Alıcı ceza alanı içinde Montero'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.
41. dakikada penaltı atışını kullanan Soner'in vuruşunda, kaleci Ersin meşin yuvarlağı çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı da 1-1 beraberlikle tamamlandı.
İkinci yarı
60. dakikada Batshuayi'nin pasıyla topla buluşan Ghezzal rakiplerini geçip önünü açtıktan sonra düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.
64. dakikada Larin'in pasıyla topla buluşan Batshuayi'nin sol çaprazdan sert şutunda, kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
72. dakikada Batshuayi'nin pasında topla buluşan Pjanic'in sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
77. dakikada Beşiktaş'ın rakip ceza alanı önünde kazandığı serbest atışı kullanan Ghezzal'in vuruşunda, top yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.
84. dakikada Ndiaye'nin ceza alanı içinde dönerek vuruşunda, kaleci Ersin son anda yatarak topu kontrol etti.
90. dakikada Berkan Emir'in kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde Arslanagic'in kafa vuruşunda, top üstten az farkla auta gitti.
90+3. dakikada Tjanic'in ceza alanı içinde şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.
Beşiktaş karşılaşmayı 2-1 kazandı.
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