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Beşiktaş 118 yaşında

Beşiktaş 118 yaşında... Bugün 118'inci kuruluş yılını kutlayan Süper Lig ekibi Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı.

Beşiktaş 118 yaşında... Bugün 118'inci kuruluş yılını kutlayan Süper Lig ekibi Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı.

Bugün 118'inci kuruluş yılını kutlayan Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı.

Beşiktaş 118 yaşında

Beşiktaş Müzesi'nden görüntülerin yer aldığı paylaşımda "Türk sporunun 118 yıllık temel taşı, milyonların gözbebeği, dorukların şanlı Beşiktaş'ı. Beşiktaş 118 yaşında" ifadeleri kullanıldı.

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