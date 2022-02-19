Beşiktaş 3 maç sonra kazandı

Karşılaşmanın ilk yarısında rakibi karşısında etkisiz kalan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda kurduğu baskının ardından 64. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti. Baskısını sürdüren Beşiktaş yine üst üste pozisyon yakalamasına rağmen ikinci golü bulamadı.

Rakibinin uzatma dakikalarındaki baskısı altında zorlanan siyah-beyazlı ekip, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Ligde 11. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 41'e yükselti.

- 3 maç sonra kazandı

Beşiktaş, ligde 3 maç sonra galibiyet alabildi.

Ligin 23. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, sonraki lig maçlarında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor maçlarını 1-1, Fraport TAV Antalyaspor maçını ise 0-0 beraberlikle tamamlamıştı.

- Yenilmezlik serisi 7 maça çıktı

Siyah-beyazlı ekip, ligdeki yenilmezlik serisini ise 7 maça çıkardı.

Ligin 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş, son 7 maçta ise 3 galibiyet ve 4 beraberlikle 13 puan elde etti.

- Gol attığı son 5 maçta birer kez fileleri havalandırdı

Ligdeki son 6 maçın beşinde gol bulan Beşiktaş, yine tek golle bir karşılaşmayı tamamladı.

Fraport TAV Antalyaspor maçında gol atma başarısı gösteremeyen siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor ve Altay maçlarında ise birer gol bulabildi.

- Vida bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı

Siyah-beyazlı takımı 64. dakikada 1-0 öne geçiren Domagoj Vida bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş formasıyla son golünü geçen sezonun son haftasında Göztepe ile 15 Mayıs 2021'de oynanan maçta atan Vida, 9 ay sonra fileleri havalandırdı.

- Altay 90+4. dakikada penaltı bekledi

Altaylı futbolcular karşılaşmanın 90+4. ceza sahası içinde oluşan karambol sonrası penaltı bekledi.

Maçın hakemi Volkan Bayarslan, Video Yardımcı Hakem (VAR) değerlendirmesinin ardından devam kararı verdi.

Karşılaşma sonrası Altaylı oyuncular hakem Bayarslan'a itirazlarını sürdürdü. Saha içine giren Altay Sportif Direktörü Tuna Üzümcü itirazları sonrası kırmızı kart gördü.

Altay iki maç sonra mağlup oldu. Geride kalan 2 maçta Göztepe'yi 2-0 yenen ve Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kalan İzmir temsilcisi, Beşiktaş'a 1-0 yenildi. Süper Lig'de 16. yenilgisini alan Altay 22 puanda kaldı.