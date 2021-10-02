Beş ülkeden 'kadın sporcular için bikini şartını kaldırın' çağrısı

Beş ülkenin spor bakanları tarafından imzalanan mektupta, IHF yönetmeliğinin 'cinsiyet eşitliği' kapsamında yeniden ele alınması gerektiği belirtildi:

"Uluslararası Hentbol Federasyonu ve diğer uluslararası spor kuruluşlarına, performans ve konfor unsuru da gözetilerek atletlere daha uygun giyinmelerine izin verilmesi çağrısında bulunuyoruz".

Açıklamada sadece kadın atletler için değil, erkek ya da kadın olduğuna bakmaksızın tüm atletlere sporda kalmalarını cesaretlendirecek adımların atılması çağrısında bulunuldu.

Danimarka Spor Bakanı Ane Halsboe-Joergensen, perşembe günkü açıklamasında konuya değinerek mevcut kıyafet yönetmeliğinin vaadesinin dolduğunu ve ülkesine yakışmadığını ifade etti. Bakan, "Kadın atletlerin hangi sportif gerekçelerle bikini giymeye zorlandığını anlamakta güçlük çekiyorum" dedi.

Temmuz ayında Bulgaristan'da düzenlenen bir müsabakada bikini yerine şort giyen Norveç kadın hentbol takımı oyuncuları, IHF tarafından para cezasına çarptırılmıştı.

Norveçli kadın oyunculara verile para cezasının gerekçesi ise 'uygunsuz kıyafet' olarak gösterilmişti.

Uluslararası Hentbol Federasyonu'nun ceza kararı Avrupa'da birçok ülkenin tepkisini çekmişti.

Norveç Kültür Bakanı Abid Raja, Norveçli oyunculara verilen ceza için 'tamamen saçmalık' demişti.

Uluslararası Hentbol Federasyonu kurallarına göre erkek atletler tişört ve şort giyebiliyorken kadınlar için bu yasak.

Fransız kadın plaj hentbol takımı, farklı kıyafet tercihi nedeniyle oyuncuların cezalandırılmasına tepki göstermişti.

Fransa Hentbol Federasyonu'na bir mektup yazan ve antrenörleri Valerie Nicolas tarafından da desteklenen oyuncular, tek tip kıyafet mecburiyetine itirazlarını dile getirmişti.

Amerikalı sanatçı Pink, bikini yerine şort giyen Norveç kadın hentbol takımınını destekleyerek, ekibe kesilen 1500 euro para cezasını ödeme teklifinde bulunmuştu.