Beş gündür kayıp olan oyuncu Lindsey Pearlman'ın cansız bedeni bulundu

Los Angeles polisi, yaptığı açıklamada dün sabah saat 08.30 civarında Hollywood bölgesinde görev yapan memurların, Franklin Bulvarı ve Kuzey Sierra Bonita Bulvarı yakınlarından yapılan ve bir kişinin cansız bulunduğuna dair bir telsiz çağrısı aldığını belirtti.

Olay yerine giden ekipler söz konusu kişinin, ailesi tarafından kayıp olarak aranan 43 yaşındaki Lindsey Erin Pearlman olduğunu belirledi. Oyuncunun kuzeni Savannah Pearlman da ölüm haberini doğruladı.

Lindsey Pearlman'ın ailesi ve yakınları, oyuncunun kayıp olduğunu polise bildirmişti ancak Pearlman'ın bulunması için yapılan çalışmalar da sonuçsuz kalmıştı.

5 gündür kayıp olan Pearlman, son olarak cansız bedeninin bulunduğu bölgenin birkaç kilometre uzağında görülmüştü. Polis, oyuncunun dört bir yanına haplar dökülmüş bir aracın içinde bulunduğunu belirtti.

Pearlman'ın ölüm sebebi ise henüz açıklanmadı.

ESKİ EŞİ PAYLAŞIM YAPTI

ABD'li oyuncunun eski eşi Vance Smith ise, Pearlman'ın cansız bedeninin bulunmasından sonra yaptığı sosyal medya paylaşımında "Polis Lindsey'i buldu. O gitti. Kalbim kırık" diye yazdı.

Smith, bu konuda daha fazla paylaşım yapacağını fakat şimdi özel hayatlarının gizliliğine saygı istediğini söyleyerek, oyuncunun bulunabilmesi konusunda çaba gösteren herkese teşekkür etti.