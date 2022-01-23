Berlusconi cumhurbaşkanlığı adaylığını geri çekti

İtalya seçim sürecine girdi.

İtalya'da cumhurbaşkanı seçim süreci, parlamenterler ve bölge yöneticilerinden oluşan 1009 üyeli Büyük Seçici Meclisi'nin 24 Ocak Pazartesi yapacağı ilk tur oylamasıyla başlayacak.

Forza Italia ve aşırı sağcı Lig ile İtalya'nın Kardeşleri (FdI) partilerinden oluşan merkez sağ ittifakın liderleri de Berlusconi'nin adaylığını ve cumhurbaşkanlığı seçim stratejilerini görüşmek üzere toplandı.

Berlusconi toplantıya gelmedi

ANSA ajansının haberine göre, Berlusconi, Lig lideri Matteo Salvini ve FdI lideri Giorgia Meloni'nin hazır bulunduğu bu toplantıya katılmadı.

"Farklı şekillerde hizmete devam edeceğim"

Gönderdiği mesajda "ulusal sorumluluk duygusuyla hareket ettiğini, ülkesine farklı şekillerde hizmet etmeye devam edeceğini" belirten Berlusconi, adaylığını sonlandırdığını açıkladı.

Merkez sağ ittifak olarak ortak bir teklif yapacaklarını duyuran Berlusconi, cumhurbaşkanlığı için adı sıkça geçen Başbakan Mario Draghi'nin de görev süresi bitene kadar bu makamda kalması gerektiğini söyledi.

Draghi açmazı sürüyor

Cumhurbaşkanlığı için resmen aday olmayan Draghi'nin durumu, 6 partinin bir araya gelmesiyle oluşan koalisyon hükümetinin geleceği açısından büyük önem taşıyor.

Draghi'nin cumhurbaşkanı seçilmesi halinde hükümetin sona erecek olması koalisyon partilerinde ikileme yol açıyor.

Siyasi kulislerde, Draghi'nin başbakan olarak kalması ve cumhurbaşkanlığı için kapsayıcı başka bir isim bulunması ya da Draghi'nin cumhurbaşkanı seçilip teknokrat bir isim altında yeni hükümetle koalisyonun erken seçime gitmeden devam etmesi formülleri tartışılıyor.