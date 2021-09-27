Berlin'de konut krizi

Artan kiralara karşılık Berlin’de seçmenler, yapılan bağlayıcı olmayan referandumda büyük gayrimenkul şirketlerinin sahip olduğu konutların kamulaştırılması yönünde oy kullandı. Oy verenlerin yüzde 56’sı kamulaştırma teklifini destekledi. Bağlayıcılığı olmayan bu sonuca göre, 3.000'den fazla konutu olanların konutlarının kamulaştırılması talep ediliyor.

Almanya'da dün yapılan genel seçimlerin yanısıra Berlin halkı iki önemli seçim için daha sandık başına gitti. Berlin eyalet seçimlerinin yanı sıra yüksek konut ve kira fiyatları sorununa çözüm sunmak amacıyla başkentteki konutların kamulaştırılması önerisi referandumda oylandı.

Berlin’de seçmenler, yapılan bağlayıcı olmayan referandumda büyük gayrimenkul şirketlerinin sahip olduğu konutların kamulaştırılması yönünde oy kullandı. Oy verenlerin yüzde 56’sı kamulaştırma teklifini destekledi.

Seçimlerin hukuki olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor fakat böyle bir teklifin onaylanması halinde 226 bin konutun kamulaştırılma ihtimali bulunuyor.

Alman bir gayrimenkul şirketinde direktör olarak görev yapan Roman Heidrich, böyle bir referandumun Almanya’nın yatırım çekmesi için iyi bir mesaj olmadığını belirterek “Büyük ihtimalle böyle bir karar tüm yatırımların ve modernizasyon planlarının durmasına yol açacaktır” dedi.

Berlin Duvarı’nın yıkılmasından bu yana şehir yüksek maaş veren şirketlerin de yardımıyla metropol haline geldi. Fakat yaşayanların yüzde 84’ünün kiracı olduğu Berlin’de kira fiyatları da yıllar içerisinde ciddi bir artış kaydetti. Artan nüfusun ihtiyacını karşılamak için Berlin’de yıllık 20 bin yeni konutun inşa edilmesi gerekiyor. Berlin’de ev kiraları son beş yılda yüzde 42 artış kaydetti.