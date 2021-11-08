Berlin Duvarı'nın yıkılışının 32. yıl dönümü

Berlin'in ortasından geçen duvarın kalıntıları aradan geçen 32 yıla rağmen Bernauer Strasse'deki Açık Hava Duvar Müzesi (fotoğrafta), Brandenburg Kapısı, Checkpoint Charlie Kontrol Noktası ve East Side Gallery gibi bir çok önemli noktada korunuyor ve sergileniyor.