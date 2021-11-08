Berlin Duvarı'nın yıkılışının 32. yıl dönümü
İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Soğuk Savaşın sembolü olan Berlin Duvarı’nın yıkılışının üzerinden tam 32 yıl geçti.
Almanya’da 13 Ağustos 1961’de yapımına başlanan ve 28 yıl Federal Almanya Cumhuriyeti (BRD) ile Demokratik Almanya Cumhuriyeti’ni (DDR) bölen duvar 9 Kasım 1989’da yıkıldı.
Berlin'in çevresinde yaklaşık 155 kilometre uzunluğunda örülen duvar hem iki Almanya’yı hem de dünyayı iki kutuplu sisteme ayırdı.
Berlin'in ortasından geçen duvarın kalıntıları aradan geçen 32 yıla rağmen Bernauer Strasse'deki Açık Hava Duvar Müzesi (fotoğrafta), Brandenburg Kapısı, Checkpoint Charlie Kontrol Noktası ve East Side Gallery gibi bir çok önemli noktada korunuyor ve sergileniyor.
Berlin Duvarı neden inşa edildi?
İkinci Dünya Savaşı'nı kaybeden Almanya, Haziran 1945'te Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve Sovyetler Birliği (SSCB) tarafından dörde bölündü.