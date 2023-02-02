Berkan Kutlu İtalya yolunda!

Galatasaray'da transfer dönemi hareketlenmeye başladı. Sarı kırmızılılar kış transfer döneminde Kaan Ayhan'ı kadrosuna katarak başladı.

Galaataray'da ayrılması beklenen isimlerden Patrick van Aanholt, PSV ile anlaşmaya vardı. Haris Seferovic ise Kasımpaşa ile anlaşmasına rağmen Benfica'nın isteğiyle Celta Vigo'ya imza atmak için Galatasaray'dan ayrılacak.

Berkan veda edebilir

Galatasaray'ın milli futbolcusu Berkan Kutlu'ya İtalya'dan talip çıktı. Serie A takımlarından Cremonese, 25 yaşındaki futbolcuyu radarına aldı. İtalyan ekibi Berkan Kutlu için kiralama teklifinde bulundu. Yarım sezon için 700 bin Euro kiralama ücreti teklif eden Cremonese, sözleşmeye 4 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesi ekletmek istiyor. 31 Ocak'ta İtalya'da kış transfer dönemi sona erecek. Teklifini yapan Cremonese, Galatasaray'ın yanıtını beklemeye başladı.