Bergüzar Korel: "Hepsini tek tek ifşa edeceğim"

Bergüzar Korel, SMA hastası çocuklar için yardım çağrısında bulunurken başkalarının yaptığı zorbalıkları duyunca çileden çıktı, hepsini ifşa edeceğini söyledi.

SMA hastası çocukların sesini duyurmak için elinden geleni yapan başarılı oyuncu Bergüzar Korel, geçtiğimiz haftalarda gözyaşları içinde çocukların ilaç ihtiyaçları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenmiş ve çağrısı yanıt bulmuştu. Korel, bakanın açıklamasının ardından bir kez daha kamera karşısına geçmiş ve Bakan Koca'ya teşekkür etmişti.

Korel’in pek çok yakın arkadaşı da Instagram hesaplarını karşılık beklemeden SMA hastası çocuklar için açtı. Ancak bazı isimler SMA hastası çocuğu olan ailelerin paylaşım ricaları karşılığında ücret talep edince, Bergüzar Korel isyan etti.

Bergüzar Korel, sosyal medya hesabı Instagram'dan bu vicdansızlığı ifşa etti ve o kişileri tanıdığını söyleyerek şunları aktardı:

"Evlatlarını kurtarmak için sizden paylaşım ricasında bulunan aileleri tersleyen, para talep eden insanlıktan nasibini alamamış yaratıklar... Hepinizi tek tek biliyorum. Hepinizi tek tek deşifre edeceğim."

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda bir futbol kulübü için toplanan paranın SMA hastası çocuklar için toplanamamasına sitem eden Bergüzar Korel, SMA'lı çocuklar için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenirken şunları söylemişti:

"Çok özür diliyorum. Böyle bir videoyu gerçekten koymak istemezdim ama ben artık gördüğüm şeylere çok üzülüyorum. Sizin desteğiniz istiyorum. Biraz önce Umut bebeğin sessizce içine ağladığı videosunu paylaştım.''

''Gerçekten duygu sömürüsü yapmıyorum ama ben bir anne olarak bu çocukların bu haline dayanamıyorum. Lütfen sizden rica ediyorum. Bu çocukları sahiplenin.''

''En azından Türkiye'de hakkı olan ilaçları almalarını sağlayın. Sağlık bakanı Fahrettin Koca'ya ve Sağlık Bakanlığı'na yalvarıyorum bu çocukların sesini duyun.''

''Henüz Şubat ayında dünyaya gelmiş bu yavru hakkı olan ilacı alamadığı için şu an Adana sıcağında evde her yeri hortumlar bağlanmış bir şekilde hayatını sürdürmeye çalışıyor. Ben buna dayanamıyorum ve bazı aldığım nefesten utanıyorum."