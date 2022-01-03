Beren Saat: "Ben Bihter değilim"
Ünlü oyuncu Beren Saat ilginç bir çıkış yaptı. Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Bihter Ziyagil karakteri ile ününe ün katan güzel oyuncu, "Ben Bihter Ziyagil değilim" dedi.
Youtube'da yayınlanan "Orada rahat mısın?" programına konuk olan ünlü oyuncu Beren Saat ilginç bir açıklama yaptı.
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Güzel oyuncu,bir dönemin çok izlenen dizisi Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Bihter Ziyagil karakterinden kurtulmak için çok çaba harcadığını söyledi.
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Birçok başarılı projede yer alan Beren Saat, Bihter Ziyagil karakterinin adeta üzerine yapıştığını ve bu durumdan rahatsız olduğunu belirtti.
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2021’de iyi bir yıl geçirdiğini belirten Saat, eşi Kenan Doğulu ile 6 şarkılık İngilizce albüm hazırlığında olduklarını söyledi.
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