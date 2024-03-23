Esnafın Sesi - 1. Bölüm (Berberler)

AJANS HABER - ULAŞ KAYA

Ankara Çankaya'da 20 yıldır berberlik yapan 40 yaşındaki Yusuf Albayrak'ın dükkanına konuk oldum.

Berber koltuğuna oturur oturmaz koyu bir sohbet başladı aramızda. Albayrak, sayıları hızla artan, ucuz fiyata kalitesiz kesim yapan berberlerden dert yanmaya başladı. Bir berberin kendi dükkanını açacak kapasiteye gelebilmesi için en az 10 yılını bu mesleğe vermesi gerektiğini belirten Albayrak "İşi bilen, bilmeyen herkes dükkan açıyor" diye isyan etti.

Kaçak çalışan berberler de hayli canını sıkmıştı. Berberler Odası ve zabıta ekiplerinin denetimleri olsa da berber dükkanı açmanın düşük maliyetli ve zahmetsiz olduğu düşünüldüğü için bu yola başvurulduğunu anlattı.

Peki, gerçekten berber dükkanı açmak düşük maliyetli miydi? Sordum. Dışarıdan bakıldığında "bir makas, bir tarak yeter" şeklinde bir düşünce olduğunu, fakat sadece orta kalite bir makasın bile 15 bin TL'den başladığını söyledi. Şaşkınlığımı gizleyemedim doğrusu... Alman solingen çeliğinden üretilen bu makasların hem kaliteli bir kesim, hem de uzun süreli kullanım açısından oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Bu bilginin ardından dükkanda gördüğüm her ürünün fiyatını merak etmeye başladım ve saç kesme makinalarını sordum. Kalitesine göre, 4 bin TL ila 15 bin TL arasında değiştiğini söyledi. Bize birbirinin aynıymış gibi gelen bu makinaların her birinin farklı bir kullanım alanı ve kullanım ömrü varmış. Bunu da öğrenmiş oldum.

"Maliyetlerimiz saymakla bitmiyor" dedi Albayrak. En düşük BAĞKUR priminin bile ev kirası düzeyine geldiğini vurguladı. Bunlara dükkan kirası, vergiler, muhasebe, elektrik ve su faturası da eklenince tablo daha da ağırlaşıyor haliyle.

Bir kesimden ortalama 200-250 TL kazanan Albayrak'a özellikle bazı AVM'lerde 1000 TL'ye saç kesen berberleri sordum. Esnaf, esnafın halinden anlar derler, hiç beklemediğim bir yanıt vererek, "Onlar da kendi giderlerine göre fiyat belirliyor. Ben 10 bin TL kira ödüyorsam, onlar 10 bin dolar kira ödüyordur. Ustalık olarak bir farkımız yok. Fakat onların giderleri farklı" dedi.

Albayrak, 20 yıllık meslek hayatında onu ayakta tutan, dükkan açmaya iten şeyin müdavim müşterileri olduğunu aktardı. "Bir esnafın müdavim müşterileri yoksa o esnaf batar" dedi.

Traşın ardından beni uğurlayan Albayrak'ın mahalle muhtarlığı için aday olduğunu öğrendim.

Albayrak, "Mahallenin sorunlarını en iyi bilen, mahalleliyi en iyi tanıyan esnaftır." diyerek adaylığını gerekçelendirdi.