Berat Albayrak: Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşaallah
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan tüketici güven endeksi verilerini değerlendirdi.
Bakan Albayrak, "Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustos'a göre tüketici güven endeksi %3,2 artarak 82,0 oldu. Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşaallah." ifadelerini kullandı.
Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustos'a göre tüketici güven endeksi %3,2 artarak 82,0 oldu.
— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 22, 2020
Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşaallah. pic.twitter.com/37THt7KMd2
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