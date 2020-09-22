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Berat Albayrak: Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşaallah

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan tüketici güven endeksi verilerini değerlendirdi.

Bakan Albayrak, "Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustos'a göre tüketici güven endeksi %3,2 artarak 82,0 oldu. Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşaallah." ifadelerini kullandı.

Tüketici güven endeksi arttıTüketici güven endeksi arttıEkonomi

 Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustos'a göre tüketici güven endeksi %3,2 artarak 82,0 oldu.

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