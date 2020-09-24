Berat Albayrak: Yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan yılın üçüncü çeyreği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Albayrak,"Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor! Mevsim etkilerinden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, Eylül ayında 1.3 puan artarak %74,6 seviyesine çıktı. İnşaallah son çeyrekte de bu seyir devam edecek ve yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.
Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor!— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 24, 2020
Mevsim etkilerinden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, Eylül ayında 1.3 puan artarak %74,6 seviyesine çıktı.
İnşaallah son çeyrekte de bu seyir devam edecek ve yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız. pic.twitter.com/WwIilfte5A
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