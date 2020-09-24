Berat Albayrak: Yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız

Bakan Albayrak,"Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor! Mevsim etkilerinden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, Eylül ayında 1.3 puan artarak %74,6 seviyesine çıktı. İnşaallah son çeyrekte de bu seyir devam edecek ve yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor!



Mevsim etkilerinden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, Eylül ayında 1.3 puan artarak %74,6 seviyesine çıktı.

İnşaallah son çeyrekte de bu seyir devam edecek ve yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız. pic.twitter.com/WwIilfte5A