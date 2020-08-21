Berat Albayrak: "Yeni bir sürece giriyoruz"
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'de bulunana doğalgaz müjdesinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklaması;
Bugünkü keşif ve potansiyellerle birlikte, ülkemizin gündeminden "cari açık" konusunu kaldırıyoruz.
Döviz ve cari fazlasını konuşacağımız yeni bir sürece giriyoruz. #MüjdelerOlsun
Bugünkü keşif ve potansiyellerle birlikte, ülkemizin gündeminden "cari açık" konusunu kaldırıyoruz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 21, 2020
Döviz ve cari fazlasını konuşacağımız yeni bir sürece giriyoruz. #MüjdelerOlsun pic.twitter.com/KXH07JHV2G