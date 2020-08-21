Berat Albayrak: "Yeni bir sürece giriyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklaması;

Bugünkü keşif ve potansiyellerle birlikte, ülkemizin gündeminden "cari açık" konusunu kaldırıyoruz.

Döviz ve cari fazlasını konuşacağımız yeni bir sürece giriyoruz. #MüjdelerOlsun

Bugünkü keşif ve potansiyellerle birlikte, ülkemizin gündeminden "cari açık" konusunu kaldırıyoruz.



Döviz ve cari fazlasını konuşacağımız yeni bir sürece giriyoruz. #MüjdelerOlsun pic.twitter.com/KXH07JHV2G