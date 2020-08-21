AjansHaber.com.tr Ekonomi "Yeni bir sürece giriyoruz"

Berat Albayrak: "Yeni bir sürece giriyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'de bulunana doğalgaz müjdesinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklaması;

Bugünkü keşif ve potansiyellerle birlikte, ülkemizin gündeminden "cari açık" konusunu kaldırıyoruz.

Döviz ve cari fazlasını konuşacağımız yeni bir sürece giriyoruz. #MüjdelerOlsun

Çok Okunan Haberler
Albayrak'tan 'Haydi Bismillah' paylaşımı
Gaz bulunursa 4 alanda indirim gelecek
Bunun hayalini kuran tek kişi Albayrak'tı
Albayrak'tan 'MADE IN TÜRKİYE' müjdesi
Türkiye doğalgaz buldu
Tüpraş Türk Lirası'na saldırıyor
"Büyük değişim başlattık"