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Berat Albayrak: "Yeni bir döneme giriyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayark, "YEP hedeflerimiz kapsamında ihracatta, sanayide, üretimde ve ekonominin her alanında yeni bir döneme giriyoruz." dedi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "YEP hedeflerimiz kapsamında ihracatta, sanayide, üretimde ve ekonominin her alanında yeni bir döneme giriyoruz. Ekim ayında 13 günde ihracatın ithalatı karşılama oranı %92,1'e çıkarken altın hariç bu rakam %101,8. Güçlü bir ekonomi için bu oranları daha da yukarı taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

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