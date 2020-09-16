Berat Albayrak: "Vatandaşın işini kolaylaştırmaya devam"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bürokrasi duvarlarını yıkıp, vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz.

1 Ağustos’dan bu yana mükelleflerimiz tek beyanname veriyor.

SONUÇ:

2.260.000 Belge Tasarrufu!"