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"Vatan bir bütündür, parçalanamaz"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Sivas Kongresi paylaşımı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümüne ilişkin bir paylaşımda bulundu.

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