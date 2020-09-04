"Vatan bir bütündür, parçalanamaz"
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Sivas Kongresi paylaşımı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümüne ilişkin bir paylaşımda bulundu.
"Milli sınırları içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz!"— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 4, 2020
Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, ve milli iradenin hakim kılındığı #SivasKongresi101Yaşında pic.twitter.com/vIbj06dIe6
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