Berat Albayrak neden mi hedefte? İşte cevabı...

'Adanolu 2071 Sosyal Medya Derneği' Başkanı Bekir Tiryaki, Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak'ın muhalefetin hedefinde olmasının nedenlerini Twitter hesabından "Berat Albayrak'ın suç dosyasıdır!" başlıklı floodunda açıkladı.

Tiryaki, Berat Albayrak'ın bakanlık dönemlerinde attığı başarılı çalışmaları sıralayarak, Hazine’de eski bakanların hazırı dağıtması ile sıkıntı yaşandığını, ABD’nin ekonomik saldırı üzerine saldırı yaptığı dönemde Berat Albayrak'ın ateşten gömleği giydiği için hedefte olduğunu dile getirdi.

İşte paylaşım rekoru kıran o flood:

Berat Albayrak'ın suç dosyasıdır!

1)Topraktan çıkan bor madeninin katma değerini 2 bin kat artıran Bor Karbür Tesisini kurduğun için suçlusun Berat!

6 ayda 14 hidroelektrik santralini, 16 rüzgar enerjisi santralini devreye soktuğun için suçlusun Berat! ++

2)926 megavat elektrik kapasitesinin yüzde 86’sını yerli kaynaklardan ürettiğin için suçlusun Berat!

Derin sondaja geçtiğin için suçlusun Berat!

Türkiye’nin doğal gaz sıkıntısını bitirdiğin için suçlusun Berat! ++

3)

243 milyon metreküple rekor tedariki sağladığın için suçlusun.

Türkiye’nin ilk sismik gemisi ile Doğu Akdeniz’de doğal gaz arama çalışmalarını başlattığın için suçlusun.

Katargaz ile anlaşıp yıllık 1.5 milyon ton doğal gazın getirilmesine imza attığın için suçlusun Berat!++

4)Nükleer santral atılımına imza attığın için suçlusun Berat!

Bugün Türkiye Doğu Akdeniz’de güçlü bir şekilde varsa o varlığın altında senin imzan var.

Suçlusun Berat!

5)

3 yıl Enerji Bakanlığı yapıp 50 yılda yapılanlardan fazlasını yaptığın için suçlusun Berat!

Millet yaptıklarının meyvesini topluyor hâlâ.

Suçlusun kardeşim,suçlusun..

Cumhuriyet tarihinin en zor,en kritik,dünyada paranın az olduğu,krizlerin yaşandığı,++

6) Hazine’de eski bakanların hazırı dağıtması ile sıkıntı yaşandığı,ABD’nin ekonomik saldırı üzerine saldırı yaptığı dönemde ateşten gömleği giydiğin için suçlusun.

Ekonomik büyümyi 2019’un son çeyreğinde yüzde 6’ya kadar çıkardın,suçlusun Berat!++

7)İngiltere’den Türkiye’ye döviz kurunu keyiflerine göre yönetmeye çalışan ve bunun içinde kasalarında 20 milyar tutan manipülatörlerin kasasını eritip 150 milyon TL’ye düşürdüğün için..

Faizleri yüzde 24'den yüzde 8.25’lere düşürüp kuru patlatmadığın için suçlusun Berat!

8)Koronavirüs zamanında bile ülkenin IMF’den tek kuruş borç almadığın için,

5.5 milyon aileye biner liralık destek verdiğin için,

4 milyon çalışan için firmalara kısa çalışma ödeneğini sağladığın için suçlusun Berat!

Ekonomisi batan bir ülke bunları yapamamalıydı.++

9)Suçlusun kardeşim.

Alacaktın IMF'den çil çil dolarları.

Koç'lara,Boğalara,bir türlü doymak bilmeyen açlara peşkeş çekecektin.

Yıkacaktın sırtımıza borcu bakacaktın keyfine.

Bak sana bir şey diyebilirler miydi.

Suçlusun kardeşim..