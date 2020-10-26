Berat Albayrak: "Ekonomimiz büyüme patikasında"
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sektörel güven endeksi verilerini değerlendirdi.
Bakan Albayrak, "Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor. Ekim ayında hizmet sektörü güven endeksi %6,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,7 arttı. Kapasite Kullanım Oranı ise %74,6'dan %74,9'a yükseldi" dedi.
Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 26, 2020
Ekim ayında hizmet sektörü güven endeksi %6,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,7 arttı. Kapasite Kullanım Oranı ise %74,6'dan %74,9'a yükseldi👏 pic.twitter.com/CR0aYcmmMS
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