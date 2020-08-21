Berat Albayrak: Cari açık defteri kapanıyor

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Heyecanlıyız, mutluyuz, gururluyuz. Zafer ayındayız ve bugün de büyük bir zafere imza atmış bulunmaktayız. Türkiye enerji ve ekonomi alanında tam bağımsızlık adımı attı. Ülkemizin makus tarihini tarihe gömdük.

Zafer ayındayız ve bugün de büyük bir zafere imza atmış bulunmaktayız. Türkiye enerji ve ekonomi alanında tam bağımsızlık adımı attı. Buradaki mevcut keşif ve potansiyelle inşallah ülkemizin gündeminden cari açık konusunu çıkarıp cari fazlayı konuşacağız.

Bugün buradaki potansiyelle artık yeni bir döneme giriyoruz. Ne Batı ne Doğu yeni bir eksen oluşturuyoruz"

ENERJİ BAKANI DÖNMEZ: TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASINDAYIZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bugün ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasındayız, yeni dönemde odaklanacağımız esas konu petrol ve doğal gaz olacak" dedi.

Cari açık nedir?

Bir ülkenin ithal ettiği/yurt dışından aldığı malların ihraç ettiği yani yurt dışına sattığı mallardan fazla olması durumuna cari açık denir.

İthal edilen mallara ve hizmetlere ödenen ücret, ihraç ettiği mallar ve hizmetlere ödediği miktarı aşıyor ise cari açık meydana gelir.