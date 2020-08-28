Berat Albayrak: "Battık, bittik" lobisi yine üzülecek
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan Ekonomik Güven Endeksi ağustos verilerini paylaştı.
Bakan Albayrak paylaşımda, ""Battık, bittik" lobisi yine üzülecek. Ekonomik Güven Endeksi temmuz ayında 82,2 iken, ağustos ayında %4,4 oranında artarak 85,9 oldu. Durmak yok. Yola devam!" ifadelerini kullandı.
"Battık, bittik" lobisi yine üzülecek.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 28, 2020
Ekonomik Güven Endeksi temmuz ayında 82,2 iken, ağustos ayında %4,4 oranında artarak 85,9 oldu.
Durmak yok. Yola devam! pic.twitter.com/5p8wmmYMdl
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