AjansHaber.com.tr Gündem "Battık, bittik" lobisi yine üzülecek

Berat Albayrak: "Battık, bittik" lobisi yine üzülecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan Ekonomik Güven Endeksi ağustos verilerini paylaştı.

Bakan Albayrak paylaşımda, ""Battık, bittik" lobisi yine üzülecek. Ekonomik Güven Endeksi temmuz ayında 82,2 iken, ağustos ayında %4,4 oranında artarak 85,9 oldu. Durmak yok. Yola devam!" ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Atatürk istismarında son rezalet
Kılıçdaroğlu: Eskiden uçak fabrikamız vardı
Bir su kuyruğu da Eskişehir'de!
Baba: Kızımız eceli ile değil, işkence ile öldü
SASA dünya devi ile anlaştı
"83 milyonluk Türkiye'nin hiç hakkı yok mu?"
Erdoğan 'Buyursun gelsin' demişti!