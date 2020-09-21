Berat Albayrak: Avrupa'da tarımda sağladığımız büyüme oranıyla 2. sırayı elde ettik
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan tarım sektörü ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Albayrak, "Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak tarımda sağladığımız büyüme oranıyla 2. sırayı elde ettik. Hedefimiz, dünyada ve Avrupa'da lider ülkeler arasında yer almak. Bu başarıyı elde etmemiz için çaba gösteren, emek veren tüm üreticilerimizi kutluyorum. " ifadelerini kullandı.
Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak tarımda sağladığımız büyüme oranıyla 2. sırayı elde ettik.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 21, 2020
Hedefimiz, dünyada ve Avrupa'da lider ülkeler arasında yer almak.
Bu başarıyı elde etmemiz için çaba gösteren, emek veren tüm üreticilerimizi kutluyorum. 👏 pic.twitter.com/q5l4eBnUxs
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