AjansHaber.com.tr Ekonomi Tarımda Avrupa'nın en büyük 2. büyümesini sağladık

Berat Albayrak: Avrupa'da tarımda sağladığımız büyüme oranıyla 2. sırayı elde ettik

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan tarım sektörü ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Maersk, Türkiye seferlerini artırıyor
Halk ekmeğe bir zam daha
"Salgından en az etkilenecek 3. ülke TÜRKİYE"
Yerli "Ayşehanım" tohumu ABD'ye rakip olacak
Kurum yerli otomobile ilişkin açıklamada bulundu
Altın fiyatlarında son durum
YHT setlerinin sayısı artıyor