Berat Albayrak: Asırlık kurumlarımızla üreticimizi destekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından, "Asırlık kurumlarımızla üreticimizi destekliyoruz! Türkşeker aracılığıyla hububat, bakliyat, domates, patates ve sera ürünleri başta olmak üzere birçok tarımsal üründe çiftçimize 600 milyon lira destek sağladık. Üretime dayalı milli ekonomi politikamızla üreticilerimizin yanındayız" açıklamasını yaptı.

ÇİFTÇİYE 600 MİLYON TL DESTEK SAĞLANDI

Bakan Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Asırlık kurumlarımızla üreticimizi destekliyoruz! Türkşeker aracılığıyla hububat, bakliyat, domates, patates ve sera ürünleri başta olmak üzere birçok tarımsal üründe çiftçimize 600 milyon ₺ destek sağladık. Üretime dayalı milli ekonomi politikamızla üreticilerimizin yanındayız" mesajını paylaştı.