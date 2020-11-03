Berat Albayrak: Asırlık kurumlarımızla üreticimizi destekliyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkşeker aracılığıyla hububat, bakliyat, domates, patates ve sera ürünleri başta olmak üzere birçok tarımsal üründe çiftçiye 600 milyon TL destek sağlandığını duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından, "Asırlık kurumlarımızla üreticimizi destekliyoruz! Türkşeker aracılığıyla hububat, bakliyat, domates, patates ve sera ürünleri başta olmak üzere birçok tarımsal üründe çiftçimize 600 milyon lira destek sağladık. Üretime dayalı milli ekonomi politikamızla üreticilerimizin yanındayız" açıklamasını yaptı.
ÇİFTÇİYE 600 MİLYON TL DESTEK SAĞLANDI
Bakan Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Asırlık kurumlarımızla üreticimizi destekliyoruz! Türkşeker aracılığıyla hububat, bakliyat, domates, patates ve sera ürünleri başta olmak üzere birçok tarımsal üründe çiftçimize 600 milyon ₺ destek sağladık. Üretime dayalı milli ekonomi politikamızla üreticilerimizin yanındayız" mesajını paylaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı @BeratAlbayrak: "Üreticilerimizin yanındayız!"— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 3, 2020
Son 2 ayda çiftçilere 600 milyon TL destek verildi. 2020 toplam destek tutarı 1 milyar 800 milyon TL'ye ulaştı. pic.twitter.com/MSfo1PQZkI
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