Benzin ve motorinde zam ertelendi!

Brent petrolün varil fiyatı ve dövizdeki dalgalanmanın yakından etkilediği akaryakıt fiyatlarındaki değişim sürüyor.

Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren zam yapılması planlanıyordu.

21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 64 kuruş, motorine ise 1 lira 63 kuruş zam yapılacaktı.

Vatandaşı tatil dönüşü hazırlıksız yakalayan zam kararı ertelendi.