Benzine zam geliyor!

Rusya - Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Benzin ve motorinde zam var mı?

Benzinin litre fiyatına zam yapıldı. Gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litresinde 77 kuruşluk fiyat artışına gidildi. Artış pompa fiyatlarına yansıyacak.

Motorin fiyatlarında ise değişikliğe gidilmedi.

Benzin fiyatı 20 lirayı aşacak

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; benzinin litresi ortalama 19,76-19,81 liradan satılıyor. Zam sonrası benzinin litre fiyatı yeniden 20 lirayı aşacak.

İstanbul'da motorin litre fiyatı ise 19,33-19,39 liradan satılıyor.